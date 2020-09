Ricky Tognazzi affonda Virginia Raggi: "Non c'è una ragione per votarla. A Roma buche, degrado e rifiuti". E punge Sabrina Ferilli

08 settembre 2020 a

Anche Ricky Tognazzi si schiera contro Virginia Raggi, sindaca di Roma che ha annunciato la ricandidatura. "Mentre Sabrina Ferilli non vede ragione per non rivotare Raggi io ribalterei la sua frase dicendo: non riesco a trovare una ragione per votarla! Detto questo sono sempre rimasto fedele ai miei ideali che non sono populisti, né sovranisti, né di destra''. Le dichiarazioni sono state rilasciate all'agenzia AdnKronos. Tognazzi ha aggiunto: "Già quando Sabrina votò Raggi la prima volta mi aveva sorpreso ma pensai che era un voto di protesta ma ora che lo fa per la seconda volta rimango più sorpreso e mi domando: Non vede ragione per non rivotarla? Ma le ragioni per votarla quali sarebbero?".

E ancora: "Io (le ragioni per votare la Raggi, ndr) non ce le ho ma può essere che mi sbaglio. Può essere che le buche che prendo tutti i giorni sono fittizie, come la spazzatura e il degrado che c'è in giro. Non ho mai visto un lavoro pubblico in atto se non qualche strada perciò non trovo ragioni per votarla''.

