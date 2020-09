Coronavirus, negli Stati Uniti quasi 190mila morti e 6.29 milioni di contagi

07 settembre 2020 a

Emergenza Coronavirus, negli Stati Uniti la situazione è sempre più complessa. Secondo gli ultimi dati (7 settembre) i casi ufficiali di contagio sono quasi 6.3 milioni. Le morti attribuite al Covid, invece, quasi 190mila. E' il bilancio aggiornato dalla Johns Hopkins University. Nella giornata del 7 settembre i nuovi casi sono stati 15.841, mentre le vittime 154. Sia per numero di contagi che di vittime gli Stati Uniti si confermano il primo Paese nelle drammatiche classifiche del Covid. Il secondo Paese per contagi è l'India (4.2 milioni) e il terzo il Brasile (4.13). Le vittime ufficiali, invece, sono più in Brasile che in India: 126mila contro 71mila.

