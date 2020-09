Nudi in spiaggia per prendere il sole. Arrivano i carabinieri, multa per due uomini

07 settembre 2020 a

Stavano prendendo il sole nudi in spiaggia. Ma un'ordinanza comunale vieta il naturismo nel territorio di Potenza Picena, in provincia di Macerata. E così i due sono stati multati dai carabinieri. I militari erano stati avvisati da diverse chiamate che segnalavano i bagnanti senza costume. Quando sono giunti sul posto hanno subito individuato i due signori, entrambi marchigiani, che stavano solo prendendo il sole ma erano completamente nudi. I carabinieri hanno invitato i due a coprirsi, poi hanno elevato le sanzioni che in questo caso vanno da 100 a 500 euro. Nelle spiagge marchigiane, tra l'altro, episodi del genere sono molto rari.

