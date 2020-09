Lotto, in provincia di Ferrara vincita da 216mila euro: sei ambi, quattro terni e una quaterna

07 settembre 2020 a

a

a

A Cento, in provincia di Ferrara, difficilmente sarà dimenticato il concorso del Lotto di sabato 5 settembre. Una giocata sulla ruota Nazionale, infatti, ha fruttato la bellezza di 216 mila euro. Il fortunato giocatore ha indovinato in un colpo solo sei ambi, quattro terni ed una quaterna e si è messo in tasca una somma che raramente viene conquistata nel gioco più amato dagli italiani. Un premio di oltre 77mila euro, invece, è stato ottenuto da un fortunato giocatore che ha convalidato le sue schedine in una ricevitoria di Battipaglia, in provincia di Caserta. Sul terzo gradino del podio una giocata a Baranello, in provincia di Campobasso: 70mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.