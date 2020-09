Toscana, giocata azzeccata al 10 e Lotto frutta vincita da 20mila euro

07 settembre 2020 a

Al 10 e Lotto una bella vincita è stata centrata a Pontassieve, in provincia di Firenze, nel concorso di sabato 5 settembre. Nella cittadina della Toscana, infatti, si è registrata la vincita più alta d'Italia grazie ad una giocata Doppio Oro di nove numeri. Ne sono stati indovinati ben sette e la schedina ha fruttato la bellezza di 20mila euro. Vincita da segnalare anche a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dove uno scommettitore ha conquistato 15mila euro. Sul terzo gradino del podio ideale di questa particolare classifica, una giocata a Donnas, in provincia di Aosta, con una vincita da 12.500 euro.

