Vinci Casa, i numeri vincenti del concorso di oggi lunedì 7 settembre 2020

07 settembre 2020 a

a

a

Estrazione Vinci Casa di oggi lunedì 7 settembre 2020. I numeri vincenti. Stasera, alle ore 20 è avvenuta come ogni giorno l’estrazione del gioco Vinci Casa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. In caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili.

Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 7 settembre 2020

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE VINCI CASA LUNEDI' 7 SETTEMBRE 2020

1 – 4 – 8 – 10 – 14

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.