Dl semplificazioni, autovelox fissi anche in città: novità nel codice della strada

Il dl semplificazioni introduce modifiche al Codice della Strada, consentendo autovelox fissi anche nelle strade urbane in città. «Al di là della perplessità di fare modifiche a rate del Codice della Strada, non organiche e strutturali, che non tengono conto dell’equilibrio generale, non siamo contrari agli autovelox fissi in città, in deroga al decreto legge n. 121/02 che lo consentiva solo su autostrade e strade extraurbane principali, e previo decreto del Prefetto, anche sulle strade extraurbane secondarie ( dove il limite è di solito di 90 km/h) e sulle strade urbane di scorrimento (70 km/h), ma visti i limiti minori di velocità sulle strade urbane, solitamente 50 km/h, non basta che i prefetti li autorizzino come fanno ora» afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. «Bisogna che sia il Prefetto a dover fissare il limite di velocità e abbia la responsabilità di decidere l’esatta posizione e non il semplice km della postazione di controllo, troppo spesso piazzato in modo nascosto dai comuni subito dopo una curva e non correttamente segnalato e visibile come prevede il Cds» prosegue Dona.

