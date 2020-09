Gucci, la modella Armine in diretta su Rai1: "I commenti sul mio aspetto? Li ho vissuti male"

07 settembre 2020 a

"Vedere quei commenti sul mio aspetto è stato molto pesante, inizialmente li ho vissuti male". Queste le parole di Armine Harutyunyan, la modella di Gucci intervenuta in diretta su Rai1 durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, in collegamento dall’Armenia. "Ero molto sorpresa all’inizio, non credevo a quello che stava accadendo, ero sotto choc", ha ammesso la Harutyunyan, che poi ha aggiunto: "Con il passare del tempo ho capito che ci sono tantissime persone che apprezzano la tua individualità e quello che hai da dire al mondo". Poi il messaggio ai giovani: "C’è tanta disinformazione, in molti casi la realtà è diversa, non si deve credere a tutto quello che viene scritto su internet", ha spiegato la modella. Quindi ha mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, non chiarendo se la sua situazione sentimentale sia da fidanzata o meno.

