Million Day, numeri ritardatari e frequenti di oggi 7 settembre 2020

Million Day: anche oggi lunedì 7 settembre 2020 verrà estratta la cinquina del concorso di Lottomatica. Chi indovina i cinque numeri si mette in tasca un milione di euro. Quali sono i numeri ritardatari? Il 18 non esce da 33 estrazioni, il 22 da 29. Nella classifica dei ritardatari seguono poi 42, 15 e 13 che mancano da 24 concorsi. Il numero più frequente, invece, è l'1 che è uscito in 42 occasioni. E' seguito dal 2, estratto 41 volte, poi il 49 (40 uscite), il 16 (39) e il 51 (38). Come tutti i giorni la cinquina vincente viene estratta alle ore 19.

