Coronavirus, positivo partecipa a un matrimonio: sposi e 100 invitati in quarantena

07 settembre 2020 a

E' risultato positivo al tampone dopo aver partecipato a un matrimonio a Foggia. E così un uomo ha subito allertato l'Asl della città pugliese: da qui un centinaio di partecipanti, è stato messo in isolamento fiduciario con il monitoraggio dell'azienda ospedaliera; nel frattempo dunque saranno sottoposti a tamponi. Anche i due sposi, residenti a Rimini, sono stati messi in quarantena insieme agli stessi invitati. Il matrimonio è stato celebrato il 30 agosto scorso a Foggia e il capo del dipartimento di igiene dell’Asl, Giovanni Iannucci, ha precisato che l’azienda ospedaliera sta gestendo 46 casi riguardanti gli invitati locali che sono “tutti posti in isolamento fiduciario e tutti saranno, nei prossimi giorni sottoposti a tampone”. Gli altri invitati in quarantena risiedono in altre parti d’Italia: “Abbiamo allertato le altre Asl regionali - ha aggiunto Iannucci - per informare loro della presenza del caso positivi al virus Covid”.

