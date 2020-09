Eurojackpot, centrati otto "5+0" da 81 mila euro nel concorso di venerdì 4 settembre 2020

07 settembre 2020 a

a

a

Eurojackpot, arrivano le quote, i verdetti sull'ultimo concorso. Nessun "5+2" né "5+1" nel concorso EuroJackpot di venerdì 4 settembre 2020, con il Jackpot per il prossimo appuntamento che sale a 21 milioni di euro. Festeggiano però gli otto giocatori che hanno centrato i "5+0".

Sei sono in Germania, uno in Slovacchia e uno in Ungheria e che vincono 80.971,90 euro euro a testa. La combinazione vincente è stata 5 23 28 38 49, Euronumeri 3 9.

Sale quindi l'attesa per il prossimo concorso di venerdì con un jackpot da favola che spingerà certo molti italiani a tentare la giocata che può cambiare la vita.

