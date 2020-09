"Non ce n'è Coviddi", Angela diventa star su Instagram: oltre 100mila followers in poche ore

07 settembre 2020 a

Angela Chianello. Un nome che ai più non dice niente ma che in realtà è in trend su Twitter ed è una nuova star su Instagram, con oltre 100mila followers conquistati in poco più di 24 ore. Il motivo? La donna è diventata famosa sui social per aver detto nel corso di un filmato in tv la ormai celebre frase: "Non ce n'è Coviddi a Mondello", a significare la presunta assenza del virus nella sua Mondello, in Sicilia.

Una frase mandata in loop nelle discoteche e nei villaggi e che ha letteralmente mandato in tilt i social. Ora Angela Chianello ha approfittato (chissà quanto volontariamente) della notorietà raggiunta ed è sbarcata su Instagram. Risultato? Centinaia di migliaia di followers in poche ore e l'etichetta di influencer ormai cosa fatta. Per la serie: "I nuovi mostri".

