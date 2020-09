Berlusconi, il farmaco col quale viene curato per sconfiggere il Coronavirus. Nel tampone carica virale alta

06 settembre 2020 a

Come sta davvero Silvio Berlusconi e quali terapie sta seguendo? «Non sono un clinico, ma so che l’onorevole Berlusconi non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato. Ora sta seguendo una terapia con antivirali». Lo ha detto al Corriere della Sera Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, positivo al coronavirus, è ricoverato.

Quali antivirali? «Il Remdesivir, l’unico farmaco anti-virale finora autorizzato dagli enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2. È una terapia che può essere somministrata solo in ospedale ed è per questo - spiega - che si è ritenuto necessario il ricovero al San Raffaele di Berlusconi: è indispensabile, infatti, monitorare, passo dopo passo, gli effetti di questa trattamento». Il Remdesivir sarebbe efficace solo nelle prime fasi della malattia. «Ecco, è proprio questo il punto. La scelta di questo trattamento testimonia che l’infezione è limitata a una replicazione virale. In altre parole, Berlusconi sta solo combattendo contro il virus e dal punto di vista respiratorio le cose stanno andando bene», sottolinea Clementi.

Il Cavaliere è risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa. «Sì. Era costantemente monitorato ed eseguiva tamponi regolarmente. Dopo tanti esami negativi, l’ultimo, la settimana scorsa, si è rivelato positivo e con una carica virale alta. E questo è stato un elemento che ne ha suggerito il ricovero e l’uso di antivirali», continua lo specialista.