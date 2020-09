Coronavirus, Papa Francesco: "Il chiacchiericcio è una peste peggiore del Covid"

06 settembre 2020 a

Papa Francesco ha parlato all'Angelus in questa domenica, 6 settembre 2020. E le parole di Bergoglio hanno fatto rumore. «Le chiacchiere chiudono il cuore alla comunità, chiudono l’unità della Chiesa. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte degli altri, perchè lui - ha detto il Pontefice - è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. Per favore, fratelli e sorelle, facciamo uno sforzo per non chiacchierare. Il chiacchiericcio è una pesta più brutta del Covid! Facciamo uno sforzo: niente chiacchiere», ha affermato in maniera categorica Papa Francesco.