Coronavirus, il paziente 1 di Codogno (Mattia) torna a giocare a calcio I Video

05 settembre 2020 a

a

a

E' tornato a giocare su un campo da calcio Mattia Maestri, noto come paziente 1 perché primo colpito dal Covid scoperto a Codogno (Lodi).

Lo ha fatto in un triangolare tra la nazionale dei sindaci, una selezione di politici della ex zona rossa e una selezione di volontari (dove è stato inserito), in occasione di un raduno di oltre 120 primi cittadini.. E accadrà proprio nella cittadina lodigiana.Mattia aveva giocato la sua ultima partita nel Cremasco il 15 febbraio con la squadra amatoriale del Picchio Somaglia, prima del ricovero per Coronavirus.