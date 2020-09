Coronavirus, negazionisti in piazza a Roma senza maschera. Giorgianni: "fascista chi ci ha impedito tutto"

05 settembre 2020 a

"Ci hanno accusato di essere fascisti perché manifestiamo oggi. Fascisti sono loro che ci hanno negato la libertà, non noi. Chi ci ha chiuso in casa 4 mesi, chi ci ha impedito di assistere i nostri morti. E fascista chi ci ha impedito tutto. Chi ci ha privato di assistere i corpi dei nostri padri che hanno incenerito e ci ha presentato poi il conto. Chi ha aizzato il popolo contro di noi". Lo ha detto oggi, sabato 5 settembre 2020, a Roma, alla manifestazione del Popolo delle Mamme, no vax e no mask, il giudice Angelo Giorgianni fondatore dell’associazione l’Eretico. "Noi non siamo negazionisti - ha aggiunto - noi il virus non lo neghiamo, neghiamo ciò che ci hanno raccontato e neghiamo la strategia del terrore".