Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 4 settembre 2020

04 settembre 2020 a

a

a

Venerdì con la fortuna grazie all'Eurojackpot. Come ogni venerdì, è prevista per oggi 4 settembre 2020, l’estrazione dell’eurojackpot, Montepremi 10 milioni. Conosceremo i numeri vincenti su questa pagina subito dopo l'estrazione delle ore 20.

Lotto, due vincite da 21 mila euro a Floridia (Siracusa) e Napoli

Eurojackpot è il primo gioco con un montepremi in comune tra 18 Paesi europei: ogni settimana puoi provare a vincere un jackpot milionario che cresce velocemente da 10 fino a 90 milioni.



Per giocare basta scegliere almeno 5 numeri su 50 nel pannello blu e almeno 2 Euronumeri su 10 nel pannello degli Euronumeri.



La giocata minima costa di 2 euro. Indovinando i 5+2 numeri vinci il Jackpot milionario. Eurojackpot offre inoltre ben 12 categorie di vincita e la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 26.

L'estrazione settimanale è ogni venerdì sera alle ore 20.00. Il gioco apre alle 6.00 del mattino e chiude alle 23.00 di ogni sera (il venerdì chiude alle 19.00). Per giocare online è necessario avere almeno 18 anni e avere un conto di gioco.

Ecco l'estrazione eurojackpot oggi venerdì 4 settembre :

– Euronumeri :