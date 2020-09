Berlusconi ricoverato al San Raffaele a Milano per Covid: inizio di polmonite bilaterare

04 settembre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi (84 anni) è stato ricoverato a Milano al San Raffaele dopo essere risultato positivo al Covid. Dopo la tac è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, come riporta il Corriere della Sera, la diagnosi emersa dagli esami a cui è stato sottoposto il Cavaliere e che ha portato ad un suo ricovero precauzionale.

Covid, Flavio Briatore: "Non ho contagiato io Silvio Berlusconi. Adesso mi avete rotto"

Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di essere risultato positivo al Coronavirus e come lui i figli Luigi e Barbara. Ieri aveva fatto sapere di non avere più i sintomi. Poi il ricovero: è arrivato in ospedale attorno alla mezzanotte camminando autonomamente. Anche Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, è risultata positiva. Positivo anche un uomo della scorta, amici.