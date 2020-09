Covid, Berlusconi: "Ricoverato al San Raffaele per accertamenti"

Pietro Paolo Savini 04 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi, risultato nei giorni scorsi positivo al Coronavirus, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Ne ha dato notizia il Gr1 interrompendo la normale programmazione alle ore 08.07 del 4 settembre 2020 citando come fonte l'agenzia Ansa. Successivamente il Gr1 ha puntualizzato che il ricovero di Berlusconi non sarebbe avvenuto per un aggravamento delle sue condizioni, ma per la necessità di ulteriori accertamenti clinici. Anche il Corriere della Sera, dando la notizia in apertura del suo sito web, riporta di aver appreso che "Berlusconi non è ricoverato in terapia intensiva". Nei giorni scorsi, appresa la notizia della sua positività, il leader di Forza Italia aveva dichiarato di non avere sintomi e di sentirsi bene: "Vincerò anche questa". Ed era in isolamento ad Arcore con la sua nuova compagna, la parlamentare Marta Fascina, anche lei risultata positiva al Covid. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha detto intervenendo alla trasmissione Agorà Rai, su Rai3: "Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. La mattinata è iniziata un po’ male. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19".

