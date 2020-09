Covid, in Italia ancora 1.397 casi e 10 morti. Aumentano i pazienti in terapia intensiva

03 settembre 2020 a

Sono 1.397 i nuovi casi di Coronavirus in Italia ufficializzati dal bollettino quotidiano del ministero della salute (3 settembre). Dall'inizio della pandemia diventano quindi 272.912 gli infettati nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore anche 289 guarigioni per un totale di 208.490, mentre i morti sono stati dieci. Complessivamente i decessi diventano 35.507. Gli attualmente positivi sono 28.915 (+ 1.098 in 24 ore) di cui 1.505 ricoverati con sintomi e 120 in terapia intensiva. La Lombardia è la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi: 228. Oltre quota 100 anche Campania (193), Lazio (154), Veneto (115) e Toscana (113). 92.790 i tamponi.