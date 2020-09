Silvio Berlusconi, positiva al Covid anche la nuova compagna Marta Fascina

03 settembre 2020 a

Positiva al Coronavirus la nuova compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina. Anche lei è in isolamento ad Arcore. La parlamentare azzurra aveva trascorso con l'ex premier il periodo di lockdown in Provenza, nella villa di proprietà di Marina Berlusconi. Lo ha inoltre accompagnato in vacanza in Sardegna ed era sulla barca di Ennio Doris.

Silvio Berlusconi, positivi al Covid anche i figli Luigi e Barbara

Ora c'è attesa per i risultati dei test a cui sono stati sottoposti altri esponenti del parito, di sicuro Anna Maria Bernini, Mariastella Gelmini e Niccolò Ghedini. Fascina fa coppia fissa con il capo di Forza Italia dopo la rottura tra lui e Francesca Pascale. Ha trent'anni, è nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria.