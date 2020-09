Covid, Flavio Briatore: "Non ho contagiato io Silvio Berlusconi. Adesso mi avete rotto"

03 settembre 2020 a

"Non sono stato io a contagiare Silvio Berlusconi e spero che guarisca presto". E' questa l'estrema sintesi di una dichiarazione rilasciata a La Stampa da Flavio Briatore. Sull'imprenditore si erano concentrate le attenzioni di social e media dopo la notizia della positività al Covid dell'ex premier perché nei giorni scorsi Briatore aveva pubblicato un video in cui era in compagnia proprio di Berlusconi, poi era risultato affetto dal virus.

"L'ho saputo poco fa, sono molto dispiaciuto per lui, gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione", ma "non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto". Così Briatore al giornalista che lo ha chiamato.