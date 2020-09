Scuola, la lettera aperta della viceministra Ascani sul rientro: "L'emozione si somma al timore"

02 settembre 2020 a

Non solo la lunga lettera della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina per augurare buon lavoro a insegnanti, personale scolastico e studenti, ma anche il post di Anna Ascani. La viceministra del Pd, umbra di Città di Castello, utilizza Facebook. Il post è datato primo settembre. "Inizia un nuovo anno scolastico - scrive - per tanti con l'emozione del tornare a scuola che si somma al timore, legittimo, per un virus che è ancora tra noi e che richiede attenzione e massima prudenza. Ci sarà molto da fare, anche nei prossimi giorni, ma oggi è giusto spendere qualche minuto per fare dei ringraziamenti".

E via con il lungo elenco dei beneficiari del grazie: dalle Regioni al personale dell'Amministrazione "centrale e periferica", dai dirigenti scolastici al personale Ata, dai docenti alle famiglie. Infine gli studenti: "Sono la vera ragione di quell'emozione, il riferimento ultimo di tutto quello che facciamo. E che ci hanno spronato a fare ogni giorno di più e meglio. E' un nuovo inizio, tra i più complessi di sempre. Con l’impegno di tutti e di ciascuno restituiremo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, il pieno diritto all’istruzione, perché non perdano più neppure un’ora di lezione. Si ricomincia, finalmente".