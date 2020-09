Superenalotto, vincite da 55 mila euro per tre "5" a Massa Lombarda e Roma

02 settembre 2020 a

SuperEnalotto, la fortuna passa per Massa Lombarda (RA) e Roma (RM) con tre vincite punti 5 da 55.025,14 euro, realizzate ieri, martedì 1 settembre, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Borghi situato in via Vittorio Veneto, 83, il punto vendita Sisal Bar Regilla situato in via Appia Pignatelli, 285 e il punto vendita Sisal Caffetteria Merluana situato in via Merluana, 171. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 319.800 vincite.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 2 settembre 2020



Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di domani giovedì 3 settembre ben 33.600.000,00 euro.