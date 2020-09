Berlusconi positivo al Coronavirus, le reazioni dei politici. Da Renzi a Zingaretti fino a Meloni e Salvini: "Silvio vincerà"

02 settembre 2020 a

Il mondo della politica ha subito voluto lanciare messaggi di incoraggiamento a Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus. "Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Anche il leader di Iv, Matteo Renzi, ha scritto su twitter la sua vicinanza al cavaliere: "Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus".

Dal centrosinistra al centrodestra, a cominciare da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: "Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo".

Poi Salvini: "Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berlusconi".

Ad auspicare una pronta guarigione anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sempre su twitter: "Auguri di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi! Sono certo che con la sua forza vincerà anche questa battaglia. Un abbraccio".

E ancora il capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini: "Il presidente Berlusconi ha combattuto e vinto battaglie per tutta la vita. Uscirà da questa ennesima sfida, come sempre, da vincitore. Forza presidente". Infine il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una nota: "Faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Spero si riprenda presto e che combatta con la forza che lo ha sempre contraddistinto anche questa battaglia".