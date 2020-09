Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 2 settembre 2020

02 settembre 2020 a

Appuntamento con la fortuna quello di oggi, mercoledì 2 settembre 2020. E' il giorno di Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti è avvenuta alle ore 20.

Il concorso Sisal premia ogni settimana chi indovina dai 2 ai 6 numeri vincenti, mettendo a disposizione l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione. Domani, giovedì, appuntamento col Superenalotto con un jackpot per la sestina vincente di 33,6 milioni di euro. Nell'estrazione di ieri, martedì, non ci sono stati infatti nè 6 è 5+1 e si riparte così da un jackpot davvero importante.

54- 67 – 3 – 32 – 44 – 61

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)