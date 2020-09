Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, ora è in quarantena nella sua villa di Arcore

02 settembre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è il suo medico di fiducia, il primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo all'Adnkronos. Il leader di Forza Italia è "asintomatico, in isolamento ad Arcore come da disposizioni regionali", ha affermato il medico ed è stato "sottoposto al tampone dopo il recente soggiorno in Sardegna". Si tratta di positività al tampone nasofaringeo per il Coronavirus Sars-CoV-2. Berlusconi tuttavia sta continuando a lavorare e si trova appunto in quarantena nella sua villa di Arcore. L'ex patron del Milan proseguirà comunque nella sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 23 settembre prossimo attraverso tv, giornali e social. Berlusconi più volte è stato fotografato insieme a Flavio Briatore durante la vacanza in Sardegna.