Oliviero Toscani su Armine, volto nuovo di Gucci: "Bellissima, non è un oggettino. Haters? Solo dei cretini"

02 settembre 2020

"Bellezza complessa, non è un oggettino, ha una faccia che esprime personalità e un carisma molto particolare". Le parole sono di Oliviero Toscani, il fotografo ha parlato di Armine Harutyunyan, volto nuovo di Gucci e la cui scelta da parte della casa di moda ha scatenato il dibattito sul web, dal body shaming al caos sulla foto virale che la vede fare il saluto romano. "E' una bellissima ragazza - ha sottolineato Toscani - ha un volto interessantissimo, esprime una forma di intelligenza". Si è trattato di una scelta molto intellettuale, distante dai canoni comuni e vicina alla realtà di tutti i giorni: "La televisione è piena di queste figure, tra le presentatrici ci sono tante barbie-doll. Invece, lei non ha trucco, ha un ovale del viso fantastico, questo naso… Io la trovo molto interessante". Il fotografo infine lancia pure una stoccata agli haters che si sono scatenati contro Armine: "Non sono interessato a quello che dicono certi cretini - ha affermato - Sono degli stupidi, si dà troppa importanza ai social, sono portineria culturale".