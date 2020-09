Coronavirus, Governo ottiene la fiducia sulla proroga dello stato di emergenza: ma c'è la grana 5 Stelle

02 settembre 2020 a

Con 276 voti a favore, 194 contrari e un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 15 ottobre l’emergenza sanitaria. Il decreto passa al Senato per l’approvazione definitiva. Sono 28 i deputati dei 5 Stelle che non hanno partecipato al voto. Il decreto, alla luce della proroga dello stato di emergenza, prolunga l’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n.19/20201, e nel decreto legge 33/20202, che hanno disciplinato, rispettivamente, l’applicazione delle misure per contrastare l’espandersi dell’epidemia e il loro graduale allentamento. Il decreto inoltre proroga i termini di efficacia di alcune misure e l’incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. I lavoratori del settore pubblico e di quello privato potranno continuare a lavorare in smart working fino al 15 ottobre. Per la Pa la proroga è fino al 31 dicembre.