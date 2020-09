Ilary Blasi: "Il film su Francesco Totti mi ha emozionato. Il quarto figlio? Mi potrebbe venire la voglia"

02 settembre 2020 a

"Mi ha emozionato il documentario su Francesco". E' l'ammissione di Ilary Blasi al settimanale "Chi" in merito al docufilm "Mi chiamo Francesco Totti": "Sinceramente rivedere attraverso un documentario tutta la sua vita, da quando era appena un ragazzino, passando per il nostro matrimonio, a quando è diventato padre…Francamente mi ha emozionato. Bello!", ha spiegato Ilary, la quale proprio con il marito sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Ponza: "Qui il mare è stupendo", ha sottolineato la showgirl. Sui progetti tv: "Per l'autunno sto valutando alcune proposte", mentre non si sbilancia su un eventuale allargamento della famiglia. "La voglia del quarto figlio potrebbe anche venire a me e a Francesco, ma poi la razionalità prevale e… quindi, tranquilli, non pensiamo neppure a eventuali nomi. Posso soltanto dire che io e Francesco siamo diventati grandi insieme. Siamo cresciuti insieme, ma neanche troppo. Vacanze di coppia? Mi sa che è meglio in cinque".