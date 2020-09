Rocco Casalino, ritorno di fiamma con il fidanzato cubano: baci appassionati anche in aereo

01 settembre 2020 a

a

a

Altro che crisi. Rocco Casalino e il cubano Carlos Alvarez sembrano andare d'amore e d'accordo. Almeno stando alle foto pubblicate dal settimanale "Chi", nelle quali i due si mostrano in atteggiamenti affettuosi in vacanza in Salento. Nei giorni scorsi Alvarez era finito nella bufera per la controversa storia di trading online, con Casalino che lo aveva caldamente invitato a sparire dai radar dei media. E invece "Chi" li ha appunto pizzicati in Salento, mentre Dagospia ha aggiunto un ulteriore dettaglio piccante: il portavoce del premier Conte e il suo fidanzato si sarebbero scambiati numerose effusioni anche durante il volo Brindisi-Roma, sotto gli occhi degli altri passeggeri. Insomma, i movimenti sospetti sulla carta prepagata di Alvarez (si parla di 150mila euro) sembrano un ricordo e sulla storia con Rocco Casalino sembra essere tornato il sereno.