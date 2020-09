Coronavirus, quattro positivi alla Whirlpool di Comunanza (Ap). L'azienda ordina tamponi a tappeto

01 settembre 2020 a

a

a

Quattro casi di Coronavirus allo stabilimento Whirlpool di Comunanza, paese di tremila abitanti in provincia di Ascoli Piceno. E' il sito cronachepicene.it a riepilogare la vicenda, dando i particolari. Sabato 29 un impiegato residente a Fermo è risultato positivo. Lunedì 31 agosto i vertici dello stabilimento, prima della ripresa dei lavori, hanno fatto sottoporre all'esame i 17 lavoratori che avevano avuto maggiori contatti con l'uomo, infetto e sintomatico. Tre sono risultati positivo: uno è residente ad Ascoli Piceno, uno a Petritoli e uno a Montelparo. Per i quattro immediata l'inchiesta epidemiologica su familiari e contatti stretti. Nonostante la situazione non sia considerata una emergenza e in azienda le regole anti Covid siano severe e rispettate da mesi - come spiega il responsabile del personale, Francesco Conti - l'azienda è andata oltre le indicazioni delle autorità sanitarie ed ha fatto eseguire il tampone ad altri 75 dipendenti.