Monica Bellucci madrina de "Il Rinascimento e la Rinascita": evento d'alta moda di Dolce e Gabbana

01 settembre 2020 a

a

a

Sarà l’attrice umbra Monica Bellucci, ex top model, la madrina dell’evento "Il Rinascimento e la Rinascita", che porterà in passerella a Firenze le creazioni alta moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana: un omaggio alla storia e all’arte, all’eleganza senza tempo della città e alla maestria dei suoi laboratori artigiani. Mercoledì 2 settembre l’alta gioielleria avrà come palcoscenico d’eccezione il chiostro dell’Officina del profumo di Santa Maria Novella. In serata, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà l’alta sartoria maschile, accompagnata dalle opere dei migliori artigiani fiorentini. Giovedì 3, infine, nel giardino di Villa Bardini verrà svelata l’alta moda femminile. Gli eventi saranno trasmessi in streaming sulle piattaforme web di Dolce&Gabbana e di Pitti Immagine.