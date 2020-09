Stasera in tv 1 settembre, su Rai Storia il documentario Carlo Maria Martini profeta del Novecento. Il cardinale del dialogo

01 settembre 2020 a

Carlo Maria Martini profeta del Novecento è il titolo del documentario in programma stasera in tv, 1 settembre, su Rai Storia. Inizio alle ore 21.10. E' la biografia del cardinale Martini, dall'arcivescovado di Milano sino al trasferimento a Gerusalemme, dove si ritirò alla fine del suo ministero pastorale per dedicarsi allo studio della Bibbia. Nato a Torino nel 1927 e morto a Gallarate nel 2012, è considerato uno degli uomini più importanti della Chiesa nel Novecento. Teologo, docente e biblista, fu soprattutto l'uomo del dialogo tra le religioni. Definiva gli ebrei i "fratelli maggiori". Proprio per questo fu soprannominato il cardinale del dialogo.