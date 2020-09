Coronavirus, 978 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 8 morti. Tamponi in aumento: +81 mila

01 settembre 2020 a

Sono 8 i decessi legati al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute, il conteggio delle vittime sale così a 35.491. I decessi sono in lieve crescita, ieri erano stati 6 e domenica 4. Sono in lieve discesa, e rimangono sotto la soglia psicologica dei 1.000, i nuovi casi di positività al coronavirus nel Paese. Il ministero della Salute ne segnala 978 (ieri erano 996), che portano il totale a 270.189.

Incremento del numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore: sono 81.050, contro i 58.518 di ieri. Il totale dei tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute, è ora di 8.725.909.