Chiara Ferragni e Fedez, secondo anniversario di matrimonio e celebrazioni anche via social | VIDEO e FOTO

Secondo anniversario di matrimonio per Fedez e Chiara Ferragni che come da copione festeggiano anche sui social con video e foto dell'evento avvenuto il 1 settembre 2018. Con loro c'era anche il figlio Leone, che quel giorno aveva ancora pochi mesi.

Un giorno tuttavia da ricordare, il cantante ha postato diverse foto delle nozze con la didascalia: "Buon anniversario a noi! E non potrebbe essere più bello di così". L'influencer da oltre 20 milioni di followers ha voluto postare invece un video con su scritto "Best day of my life".

Chiara ha quindi pubblicato un'ulteriore immagine accompagnandola con la didascalia: "Per sempre sarà. September 1st 2018". Insomma, amore a gonfie vele per i Ferragnez che festeggiano così una ricorrenza speciale.