Scuola, il nuovo piano (finto) della ministra Azzolina: "Quando siete lì, vedete"

Da giorni il dibattito nazionale è incentrato sulla riapertura delle scuole e sui provvedimenti che intende prendere il governo per combattere il possibile sviluppo della pandemia da Coronavirus. La discussione coinvolge anche gli addetti ai lavori e ovviamente le posizioni sono le più disparate: non potrebbe che essere altrimenti. Tra gli insegnanti più polemici nelle ultime ore gira una foto ironica, in cui viene tirata in ballo la ministra Lucia Azzolina. E' la prima pagina di un inesistente Piano scuola 2020-21. La linea guida per la ripresa dell'attività scolastica è una soltanto "Dai... quando siete lì, dopo vedete,,,". Inutile dire che la foto è diventata subito virale.