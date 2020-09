Castiglioncello, in vendita per 6 milioni la villa che è stata di Alberto Sordi

Nella Maremma livornese

Engel & Völkers, gruppo leader nel settore dell’immobiliare di pregio, vende per 6 milioni di euro Villa Corcos-Sordi, la dimora di fine ’800 appartenuta prima al pittore Vittorio Corcos e poi ad Alberto Sordi, che si erge sulle alture di Castiglioncello, nella prestigiosa località turistica della Maremma livornese.

Questa dimora esclusiva, commenta in una nota Helio Cordeiro Teixeira, Managing Director del Market Center di Roma di Engel & Völkers, «è l’investimento ideale per chi cerca una casa di rappresentanza o un immobile storico da trasformare in un boutique hotel di lusso. Ristrutturata con cura, Villa Corcos-Sordi è una proprietà unica nel suo genere. Il nome di Alberto Sordi, poi, è particolarmente sentito a Roma e resta caro a tutti i romani; per questo, la gestione della compravendita dell’immobile, come network, ci rende particolarmente orgogliosi».

Alberto Sordi acquistò Villa Corcos nel 1962, negli anni in cui Castiglioncello ospitava le dimore di celebri personaggi del cinema italiano: da Marcello Mastroianni, agli attori Panelli e Bice Valori; dalla sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico al regista Enzo Trapani. Tuttavia, il grande attore romano, non amando la mondanità, preferiva godersi la riservatezza della sua maestosa villa, che chiamava «la villa delle vacanze meravigliose» pur non andandoci spesso. Fu proprio Sordi a ingrandire la proprietà e a installarvi una piscina panoramica di acqua salata. Il fratello Giuseppe, invece, ci viveva stabilmente. Poco dopo la morte dell’attore, Castiglioncello ha omaggiato il celebre attore romano dedicandogli la passeggiata: «Lungomare Alberto Sordi», proprio quella parte che va da Pineta Marradi fino a Punta Righini, vicino a Villa Corcos-Sordi.

L’attuale proprietario, che acquistò la villa da Sordi nel 1996, ha finemente restaurato la proprietà stando attento a preservare ogni affresco, ogni mobile d’epoca, ogni statua. I ritratti, sia di Sordi sia del pittore Corcos, sono ancora al loro posto, così come è rimasto intatto lo studio di Albertone.

Costruita a picco sul mare, nella cornice della splendida Costa degli Etruschi, la proprietà è composta da una villa, due dépendance indipendenti e un rigoglioso giardino ed è protetta da: recinzione antintrusione, sistema di allarme e cancello elettrico. La villa padronale, di 900 mq, si sviluppa su 4 piani. Magnifici affreschi, pregiate finiture e mobili d’epoca impreziosiscono ogni stanza. Al piano seminterrato - livello piscina - si trovano: sala da pranzo, cucina, ufficio, sala biliardo, sala di rappresentanza e un bagno, oltre a locali per il personale e diversi vani tecnici. Il piano terra ospita un ampio ingresso, una biblioteca con camino e due camere da letto con bagno privato. Una spaziosa terrazza, affacciata direttamente sul mare, circonda parte di questo livello. La zona notte si trova al primo piano ed è composta da quattro ampie camere da letto e due bagni. Salendo ancora le scale, si giunge alla «Torretta», occupata da un open space con bagno e impreziosita da una terrazza panoramica a 360°. Due le dépendance di cui gode la villa, entrambe di 90 mq. Una è immersa nel parco, si sviluppa su tre livelli e ha il suo cancello d’accesso. Al piano seminterrato si trovano la lavanderia e i locali pluriuso. Il piano terra ospita la zona giorno con una cucina, un salone e un bagno. La zona notte, al primo piano, ha due camere da letto e un bagno.

La seconda dépendance si trova invece sotto la villa e ha un suo giardino. Costruita su un unico livello, la casa è composta da: cucina, salone, bagno, lavanderia e due camere con bagno ensuite. Il vasto giardino, di oltre 4.000 mq, è impreziosito da piante secolari, statue e diverse aree relax vista mare. Una grande piscina di acqua salata, con vista mozzafiato sul litorale maremmano, arricchisce ulteriormente questa esclusiva proprietà. Quest’area offre anche bagni e spogliatoi. Da qui, si scende verso il mare grazie all’accesso privato che porta a una zona di scogli riservata.