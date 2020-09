Il Coronavirus ha fatto crollare anche gli esorcismi. I preti operano con guanti e mascherine

01 settembre 2020 a

L'allarme Coronavirus ha fatto crollare anche gli esorcismi. E' l'agenzia AdnKronos a sostenere che dopo il lockdown e le norme antivirus, sono in drastico calo anche le battaglie dei religiosi contro il diavolo. E quando i preti praticano gli esorcismi lo fanno con guanti e mascherina. E' il teologo ed esorcista don Matteo De Meo a confermare all'agenzia che le pratiche sono diminuite. Dalla Svizzera padre Cesare Truqui, erede di padre Amorth, spiega che "non è che il diavolo non agisce più, ma per una questione sanitaria in questo periodo ho incontrato solo 2-3 persone". Ovviamente mancano regole su come devono operare i sacerdoti. "Si usano guanti e mascherine - dice don Matteo De Meo - ma per i casi più gravi si cerca di rinviare". In questa fase sono stati più che altro affrontati i casi legati a problemi spirituali o psico depressioni.