Francesco Totti e il lato b di Chanel: "Io e Ilary fuori di testa per la copertina di Gente, ho letto commenti bavosi"

Francesco Totti non si cura dei social media né a maggior ragione ci crede, ma è chiaro che per sua figlia Chanel ha fatto una eccezione: "Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente. Ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali", ha sottolineato l'ex capitano della Roma in una intervista a Repubblica. Poi il discorso si è spostato pure sul suo possibile ritorno in giallorosso: "Non brucio dall’esigenza di cambiare, ho trovato un’altra cosa che mi appassiona. Messa in chiaro la premessa, è naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa", ha aggiunto Totti.