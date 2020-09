Coronavirus, Sileri fa una promessa sui tamponi: "Ne faremo 300 mila al giorno"

01 settembre 2020 a

"Il numero dei tamponi sta crescendo sempre di più, si potrà arrivare a 300 mila tamponi al giorno, forse anche qualcosa di più, ma non è un numero che serve oggi, servirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Radio anch'io su Rai Radio1.

"Speriamo di poter raddoppiare il numero e arrivare almeno a 10 milioni.", ha aggiunto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sulla app Immuni, al momento scaricata solo dal 14% degli italiani. "Immuni rappresenta la libertà di non dover andare in quarantena o dover fare il tampone se non c'è stato un contatto stretto", ha rimarcato.