Coronavirus, il professor Crisanti: "Mappare gli asintomatici per difendere le persone vulnerabili"

Deve scattare un'autentica ricerca dei positivi al Covid asintomatici, questo per evitare che vengano a contatto con persone vulnerabili. Lo ha spiegato il professor Andrea Crisanti, padre del modello-Veneto, durante la trasmissione In Onda su La7: "Un'indagine Istat, sottovalutata sia dalla comunità scientifica che dalla stampa, ha permesso di mappare in tutto il territorio italiano la percenutale di persone che sono state infettate da Coronavirus. E questa indagine ha stabilito che ci sono un milione e mezzo di persone che sono state contagiate. Secondo i dati ufficiali, invece, sono 250mila. Quelle che mancano (un milione e 250mila, ndr) sono persone che erano asintomatiche o avevano sintomi lievi o la malattia sintomatica, ma sono rimaste a casa". Ecco perché secondo Crisanti ora la battaglia è "prendere più asintomatici possibili per impedire che vengano a contatto con le persone vulnerabili". Il professore ricorda il dramma di Bergamo: "Era positivo il 30 per cento della popolazione. Con una percentuale così non c'è difesa per una persona vulnerabile".