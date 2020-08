Scuola, la ministra Azzolina scrive a insegnanti e personale: "Siate fieri, ci avete messo il cuore" (Scarica la lettera)

31 agosto 2020 a

"Siate fieri del lavoro fin qui svolto". E' il primo concetto di una lunga lettera che la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha scritto ai docenti, ai dirigenti scolastici, agli ata e a tutto il personale delle scuole italiane in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2020/2021. Domani primo settembre, infatti, iniziano ufficialmente i corsi di recupero, anche se non in tutte le realtà scolastiche.

Nella lettera Azzolina rivendica quanto fatto in questi complessi mesi ed esalta il personale: "Avete lavorato tantissimo: ci avete messo il cuore". La ministra sottolinea per l'ennesima volta quella che ritiene una battaglia fondamentale per il futuro: l'eliminazione delle classi pollaio.