Scardina in palestra dopo la positività al Coronavirus? Lui interviene a muso duro: "Basta falsità"

"Basta con queste falsità". E' questo il passaggio più significativo con cui Daniele Scardina interviene a muso duro sulla polemica di queste ore nella quale è stato tirato in ballo. Secondo alcune indiscrezioni infatti il pugile, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 27 agosto, si sarebbe recato in una palestra della capitale entrando in contatto con alcuni clienti creando dunque l'allarme per eventuali nuovi contagi. Una voce a cui Scardina ha voluto subito mettere un freno: "Sono un atleta - ha detto - una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. La cosa giusta sarebbe aiutarsi e non puntare sempre il dito giudicando le persone. Dal giorno in cui sono risultato positivo mi sono isolato e chiuso in casa. Ora aspetto il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita". Insomma, per "Toretto" è un periodo complicato, tra la fine della storia d'amore con Diletta Leotta e la sua partecipazione a "Ballando con le stelle" iniziata con il piede sbagliato per la positività al virus. Ma da grande lottatore Scardina ha tutta l'intenzione di uscire da questo periodo buio.