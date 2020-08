Coronavirus, aumentano i ricoverati in terapia intensiva: è vicina quota 100

31 agosto 2020 a

a

a

Nel consueto bollettino del ministero della Salute emergono alcuni dati preoccupanti sulla situazione del contagio da Coronavirus in Italia. Aumentano infatti i ricoverati negli ospedali e nelle terapie intensive. I ricoverati con sintomi sono 1.288, 37 in più di domenica 30 agosto, mentre 94 sono le persone ricoverate in terapia intensiva (8 in più di domenica). Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati quindi sul sito della Protezione civile. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 58.518. Anche per questo i nuovi casi si sono rivelati in calo rispetto ai giorni precedenti, sotto quota mille (996 per l'esattezza).