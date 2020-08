Tiziano Ferro adotta un altro cane dopo la morte dell'amato Beau: "Caro Jake, basta canile per te" | VIDEO

31 agosto 2020 a

Un altro cane nella vita di Tiziano Ferro e di suo marito Victor Allen. Il cantante infatti, pochi giorni dopo la morte dell'amatissimo Beau, ha deciso di adottare un altro amico a quattro zampe, strappandolo dal canile. Il nuovo arrivato si chiama Jake e ha 8 anni. L'annuncio è arrivato in un video che il cantautore ha postato su Instagram, con tanto di frase che ha suscitato l'ammirazione dei fan.

"Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau". Il video è stato appunto apprezzato dai followers, commossi dall'amore per gli animali dimostrato dal cantautore di Latina.