Coronavirus, calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: 996 nuovi casi e sei morti

La situazione di lunedì 31 agosto 2020

Tornano sotto quota mille i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore in Italia se ne sono registrati 996, 269.214 da inizio emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Sono sei le persone morte con coronavirus in Italia in un giorno, 35.483 le vittime da inizio emergenza. È quanto emerge sempre dal report quotidiano.

Sono 26.078 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 1.873 in più da ieri.