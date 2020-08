L'ora della verità su Canale 5, la prima serata: anticipazioni e colpi di scena. Subito un morto

30 agosto 2020 a

L'ora della verità, stasera 30 agosto su Canale 5 le prime tre puntate della nuova serie thriller. Inizio alle ore 21.20. Cosa accade nella prima puntata? Dopo tanti anni Clotilde deve tornare in Corsica per un problema della figlia. Manca dall'isola da quando genitori e fratello morirono in un drammatico incidente stradale, lei fu l'unica a salvarsi. Sull'isola è assalita dai ricordi, ma soprattutto riceve una lettera da parte della madre. Ma non era morta? Lo scritto sembra essere recente. La donna chiede spiegazioni al nonno, ma soprattutto si reca da Cesar che nel corso degli anni ha raccolto tutto il materiale possibile sull'incidente. Quando arriva sul posto trova l'uomo morto. Secondo le forze dell'ordine si sarebbe ucciso, ma Clotilde non crede a questa ricostruzione.