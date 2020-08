In Italia altri 1.365 positivi e quattro morti. Aumentano i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva (30 agosto)

30 agosto 2020 a

Sono 1.365 i contagi da Coronavirus in Italia ufficializzati oggi, 30 agosto, dal Ministero della salute. Una flessione rispetto alla giornata di sabato 29, quando sono stati 1.444, ma va sottolineato che il numero dei tamponi è notevolmente inferiore: il dato di sabato era di 99mila, quello odierno di 81mila. Il numero dei casi ufficiali complessivi sale dunque a 268.218. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: sette in più che portano il totale ad 86. Crescono anche le guarigioni che diventano 208.536 (+312). Gli attualmente positivi sono 24.205 (+ 1.049), le vittime complessive 35.477. In crescita anche i ricoverati con sintomi: + 81 per un totale di 1.251.