Muore bambino di due anni precipitato dal quarto piano di una abitazione

Un bimbo di due anni è morto a Bolzano dopo essere precipitato da una finestra al quarto piano di una palazzina di viale Europa. Il piccolo era stato trasferito d'urgenza all'ospedale, in gravi condizioni, ma il Tgr Rai dell'Alto Adige dà la notizia che non ce l'ha fatta e il suo cuore ha cessato di battere. Non è ancora chiaro cosa o chi abbia provocato la caduta del piccolo e sulla ricostruzione della vicenda stanno ovviamente indagando le forze dell'ordine. Ancora una tragedia, dunque, domenica 30 agosto, dopo quella di Marina di Massa dove in un campeggio hanno perso la vita due sorelline, travolte da un albero abbattuto dal maltempo.